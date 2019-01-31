Картина Куинджи вернется на выставку в Третьяковку

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенную из Третьяковской галереи 27 января, вновь выставят в музее. Полотно продолжит быть частью экспозиции до 17 февраля, сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов в Twitter.
По мнению экспертов РМ, ГТГ и ГОСНИИР, состояние картины "Ай-Петри" Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло. Обсудили с В.Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания (01-17.02). pic.twitter.com/DWsgXyEcdd
Представитель культурного ведомства отметил, что поговорил с директором Русского музея Владимиром Гусевым. Они решили оставить картину в Третьяковке до окончания выставки. Произведение искусства вернут в зал уже 1 февраля.
"Состояние картины "Ай-Петри" Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло", – уточнил Кононов.
В минувшее воскресенье полотно украли на глазах у посетителей музея. Операция по розыску картины, написанной в 1890-х годах, заняла шесть–восемь часов. Поймать вора полицейские сумели на следующее утро. В этом им помогла система "Безопасный город".
Оказалось, что полотно похитил 31-летний Денис Чуприков, который прежде привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Мужчину, который, скорее всего, действовал вместе с сообщниками, арестовали до 27 марта.
Похищенную картину Куинджи отреставрируют после возвращения в Русский музей
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