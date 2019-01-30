Операция по розыску картины Куинджи заняла 6−8 часов

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Правоохранители нашли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенную из Третьяковки 27 января, за шесть−восемь часов. Об этом рассказала гендиректор галереи Зельфира Трегулова во время официальной передачи пейзажа представителям Минкультуры.

Как подчеркнула Трегулова, "в истории похищений музейных предметов не только в России, но и в мире это уникальный случай, когда произведение было возвращено через шесть−восемь часов". Директор Третьяковки отметила "невероятный профессионализм" и слаженность работы МВД и ФСБ, передает Агентство "Москва". По ее словам, "невозможно остаться безнаказанным, совершая такие преступления".

В воскресенье, 27 января, с выставки в Третьяковской галерее похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Это произошло прямо на глазах у ничего не заподозривших посетителей. Утром 28 января полицейским удалось найти украденное полотно в Подмосковье и задержать подозреваемого в краже – 31-летнего Дениса Чуприкова.

На следующий день суд арестовал Чуприкова до 27 марта. По данным следствия, он действовал не в одиночку, а вместе с сообщниками.

30 января полиция передала картину Куинджи представителям Русского музея. Пейзаж временно доставили в депозитарий Третьяковской галереи. В Санкт-Петербург полотно отправится через несколько дней, когда будут готовы необходимые документы.