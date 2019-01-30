Картину "Ай-Петри. Крым" передали представителям Русского музея

Полиция передала представителям Русского музея картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", найденную после кражи из Третьяковской галереи. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Сейчас картину в сопровождении охраны отправили в депозитарий Третьяковки. В Санкт-Петербург ее доставят через несколько дней – пока готовятся документы.
В церемонии передачи картины приняли участие директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Русского музея Владимир Гусев.
Картину Куинджи украли с выставки в Третьяковской галерее вечером 27 января. На следующее утро сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении картины. Им оказался 31-летний Денис Чуприков.
Задержанный показал оперативникам место, куда спрятал произведение искусства. На допросе он не смог объяснить, где был в день похищения и заявил, что не совершал преступления.
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