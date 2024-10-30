Пожар в многоквартирном жилом доме на Камчатке ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в трехэтажном жилом доме на Камчатке ликвидирован, передает МЧС России в своем телеграм-канале.

О возгорании многоквартирного жилого дома в камчатском селе Сосновка стало известно 30 октября. По данным МЧС, в доме сначала загорелась квартира, после же огонь перекинулся на чердак и кровлю. Всего площадь пожара составила 450 квадратных метров. Отмечается, что всех жильцов дома эвакуировали. Всего из здания вывели 71 человека, в том числе 13 детей.

Накануне пожар произошел в подмосковном Долгопрудном. Изначально огонь охватывал помещения склада на площади 1 200 "квадратов". Позже он перекинулся на соседнюю постройку, однако вскоре его полностью ликвидировали.