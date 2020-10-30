Число раненных при землетрясении в Турции увеличилось до 321 человека

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Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 321, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по ЧС и стихийным бедствиям страны.

Ранее сообщалось о шести погибших и 257 раненых. Спасатели продолжают работать на завалах 12 разрушенных зданий. Из-под завалов в турецком Измире удалось вытащить минимум 70 человек.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, там оценили его магнитуду в 6,9.

Разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В греческом Самосе из-за толчков разрушен купол церкви, травмы получили четыре человека.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

