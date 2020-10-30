В АТОР рассказали о российских туристах, которые могут находиться в Измире

17:34
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
В пострадавшем от землетрясения турецком городе Измире могут находиться не более 100 российских туристов. Об этом заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Очень мало, по примерным подсчетам, может быть не более 100 как организованных, так и самостоятельных туристов", – уточнила исполнительный директор АТОР.
В результате землетрясения были разрушены не менее 20 домов в Измире. Губернатор провинции Тунч Сойер сказал, что строения разрушились в районах Борнова и Байраклы.
В настоящее время на месте ЧП работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. Из-под обломков в Измире вытащили трех пострадавших, поиски уцелевших продолжаются.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу на западе страны. Эпицентром была территория в районе города Сеферихисар. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра.
Также стало известно, что четыре человека погибли в результате землетрясения.
Сильное землетрясение вызвало разрушения в Измире
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