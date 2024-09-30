ТАСС: в деле полковника Росгвардии о мошенничестве фигурирует гособоронзаказ

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В деле экс-главы авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова фигурирует гособоронзаказ на поставки ведомству летно-технических комплексов, ему вменяется нанесение ущерба на более чем 80 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"В уголовном деле в отношении Гамаюнова речь идет о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов, так называемых домиков", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба в 80 миллионов рублей является предварительной, так как следствие по делу продолжается, и полковника проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Гамаюнов 30 сентября был арестован военным судом по делу о мошенничестве. Санкция вменяемой полковнику статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее по делу о некачественных поставках в ВС РФ был задержан и арестован бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. Согласно данным СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей.