Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 23:41

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: в деле полковника Росгвардии о мошенничестве фигурирует гособоронзаказ

Полковнику Гамаюнову вменяется ущерб более чем на 80 млн рублей при поставках Росгвардии

Фото: 123RF/fotodrobik

В деле экс-главы авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова фигурирует гособоронзаказ на поставки ведомству летно-технических комплексов, ему вменяется нанесение ущерба на более чем 80 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"В уголовном деле в отношении Гамаюнова речь идет о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов, так называемых домиков", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба в 80 миллионов рублей является предварительной, так как следствие по делу продолжается, и полковника проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Гамаюнов 30 сентября был арестован военным судом по делу о мошенничестве. Санкция вменяемой полковнику статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее по делу о некачественных поставках в ВС РФ был задержан и арестован бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. Согласно данным СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика