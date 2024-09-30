BFMTV: неизвестные ограбили бутик Louis Vuitton в Париже

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Неизвестные ограбили бутик бренда Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен в Париже, передает телеканал BFMTV.

Как говорится в материале, сотрудники бутика обнаружили, что входная дверь была снята с петель, а окно полностью разбито. Позже правоохранители также заметили на земле следы шин.

По информации журналистов, неизвестные украли около сотни различных товаров бренда. Общая сумма ущерба не уточняется.

Ранее неизвестный притворился полицейским и ограбил ювелирный магазин Valer в Ницце. По словам очевидцев, мужчина с повязкой "Полиция" ворвался в торговый зал, забрал примерно 40 ювелирных украшений и скрылся на двухколесном велосипеде.

До этого в центре Парижа четверо неизвестных ограбили бутик модного дома Chanel. Ночью злоумышленники протаранили витрину магазина на автомобиле, проникли в здание, вынесли несколько сумок и подожгли машину.