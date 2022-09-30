Жертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 23 человека

11:11
Фото: ТАСС/AP Photo/Kostiantyn Liberov
ВСУ ударили по колонне машин, ожидавших проезда на освобожденную часть Запорожской области. В результате погибли 23 человека, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что еще 34 раненых мирных запорожца ранены. Нападение на них произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область.
Рогов рассказал, что пару дней назад жители региона перекрыли трассу и провели митинг с требованием дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории. После акции приехали представители СБУ и начали угрожать, что запорожцы сильно об этом пожалеют.
Член совета предупредил, что украинские войска собираются обвинить в обстреле российскую сторону.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления. Он выразил уверенность, что никто не допустит вторжения украинской армии в Запорожскую область и вся область будет территорией России.
Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров о включении в состав России новых территорий состоится в Кремле 30 сентября. На мероприятии ожидается выступление президента РФ.
С 23 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках прошли референдумы по вопросу присоединения к России. Большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.
Международные наблюдатели поделились впечатлениями об организации референдумов
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