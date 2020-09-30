Мосгорсуд оставил под арестом 400 тысяч долларов, изъятых по делу Фургала

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд отказался снимать арест с 400 тысяч долларов, изъятых у племянницы бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает РИА Новости.

Таким образом, решение Басманного суда от 27 июля оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Деньги останутся под арестом как минимум до 8 ноября.

Как рассказал в суде следователь, 400 тысяч долларов оказались в ячейке племянницы бывшей супруги Ларисы Стародубовой на следующий день после задержания чиновника.

Защита, оспаривая арест денег, доказывала, что непосредственно к Фургалу они никакого отношения не имели, а с женой он развелся. Фургал по видеосвязи из СИЗО назвал решение суда беспределом.

Ранее потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников. В рамках уголовного дела их признали гражданскими истцами.

Сергея Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. В этом году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок. Сам политик свою вину не признает.