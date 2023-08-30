В МЧС заявили об отсутствии очагов активного горения в лесничестве Геленджика

Фото: ТАСС/Роман Соколов

На территории Геленджика не обнаружено очагов активного горения леса. Об этом рассказал замглавы МЧС России Анатолий Супруновский, который приехал в город для координации работы по тушению пожара.

"По поручению главы МЧС России на месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 с емкостью на пять тонн воды и двух самолетов Бе-200. Они помогают бороться с очагами в труднодоступных участках, куда наземным отрядам не добраться", – заявил он.

Супруновский добавил, что с помощью авиации уже удалось сбросить более 400 тонн воды.

Также в телеграм-канале ГУ МЧС Краснодарского края сообщили, что, кроме авиации, задействовано 90 единиц техники. В ликвидации пожара участвуют еще 500 человек.

Сейчас пожарные продолжают работу по устранению пожара. В МЧС добавили, что ситуация находится на контроле.

Лесной пожар возник в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. Согласно последним данным, его площадь оценивается в 118 гектаров.

По факту происшествия территориальное подразделение МЧС РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ.

По последней информации, лесной пожар в Геленджике, который стал одним из крупнейших в регионе за последние пять лет, локализовали.

Пожар в Геленджике удалось локализовать