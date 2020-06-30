Актер Ефремов добросовестно соблюдает режим домашнего ареста – ФСИН

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Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади, добросовестно соблюдает режим домашнего ареста, сообщил начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

"Ефремов контролируется нами строго. Ежедневно. Путем как личной проверки, так и в режиме спецсвязи. За время нахождения его под домашним арестом нарушений не выявлено", – цитирует Мороза Агентство "Москва".

По словам начальника столичного управления ФСИН, состояние здоровья Ефремова удовлетворительное, "он сильно переживает о произошедшей трагедии".

Вечером 8 июня Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с фургоном Lada, водитель которого позже скончался в больнице.

Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП артист быль пьян. Кроме того, у него в крови обнаружили следы кокаина и марихуаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца. Находясь дома, актер записал видеообращение к семье погибшего Захарова, в котором заявил о готовности "не откупиться, а искупить свою вину".