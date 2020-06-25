Адвокат объяснил слова о готовности Ефремова усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

11:57
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал свои слова о том, что актер готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщает РИА Новости.
"Не в том смысле, что усыновить по документам. Но он может сделать для них больше, чем родной отец – не потому, что тот был плохим отцом, а потому, что у него больше возможностей", – сказал адвокат.
Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
По его словам, Ефремов хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова.
Ранее Пашаев говорил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.
Вечером 8 июня в районе Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и влетел в фургон Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.
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