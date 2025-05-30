СК завел дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Курск

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Уголовное дело возбуждено после массированной атаки украинских военнослужащих по Курску. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает пресс-служба ведомства.

В ночь на 30 мая Украина атаковала БПЛА Курск, в том числе гражданские объекты. В результате были повреждены жилые дома, а также Курская областная больница № 1.

Кроме того, из-за падения фрагментов беспилотников получил осколочные ранения 27-летний мужчина, который в тот момент ехал на своей машине. Он был госпитализирован.

Следователи уже осмотрели место происшествия, нашли обломки БПЛА с маркировками и надписями на украинском языке и назначили по изъятым предметам взрывотехническую судебную экспертизу.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают представителей вооруженных формирований Украины, которые причастны к этому преступлению.

Ранее женщина погибла, а мужчина получил ранения после удара Вооруженных сил Украины по движущемуся автомобилю в Брянской области. Машина попала под прицел, когда ехала по дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

