Минобороны сообщило об уничтожении 27 украинских БПЛА над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на пятницу, 30 мая, отразили атаку 27 украинских беспилотников над двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, с 20:00 четверга, 29 мая, до 07:00 пятницы, 30 мая, были ликвидированы 15 БПЛА над Белгородской областью и еще 12 – над территорией Курской области.

В результате атаки беспилотников на последний регион один человек получил осколочные ранения. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, пострадал 27-летний мужчина, который в тот момент ехал в машине. Он был доставлен в больницу.

Кроме того, фрагменты БПЛА повредили здание Курской городской больницы № 1 – в стационаре выбиты окна. Среди пациентов никто не пострадал.

