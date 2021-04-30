Российские учителя в Таджикистане эвакуированы из-за конфликта на границе

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Из-за военного конфликта на киргизско-таджикской границе российских учителей в Таджикистане перевели в безопасные районы. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В виду осложнения ситуации трое учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район", – цитирует слова ведомства РИА Новости.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

При этом представители киргизской стороны решили спилить столб, а после с обеих сторон полетели камни. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии.

Общее число пострадавших в результате конфликта превысило 100 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил, однако 30 апреля перестрелка возобновилась.