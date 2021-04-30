Песков прокомментировал ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

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Владимир Путин готов выступить посредником в разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие – конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что в Кремле обеспокоены происходящим на границе Киргизии и Таджикистана и внимательно следят за принятым решением о прекращении огня.

"Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов", – отметил Песков.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

При этом представители киргизской стороны решили спилить столб, а после с обеих сторон полетели камни. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии.

Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил, однако утром 30 апреля на границе между Киргизией и Таджикистаном снова началась перестрелка.

