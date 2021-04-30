На границе с Таджикистаном погибли более 30 граждан Киргизии

Фото: ТАСС/IGOR KOVALENKO/EPA

В ходе вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном количество погибших граждан Киргизии выросло до 31 человека. Об этом сообщает ТАСС.

"По последним данным, 31 человек погиб и 154 получили ранения", – рассказали в Минздраве республики.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

При этом представители киргизской стороны решили спилить столб, а после с обеих сторон полетели камни. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии.

Общее число пострадавших в результате конфликта превысило 100 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил, однако 30 апреля перестрелка возобновилась.