В Москве скончались 47 пациентов с коронавирусом

30 апреля, 22:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 47 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
Отмечается, что у всех скончавшихся была подтверждена пневмония.
Таким образом, общее число умерших в Москве составило 658 человек. При этом накануне в столице скончались 65 пациентов с выявленным COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.
Также стало известно, как коронавирусная инфекция воздействует на организм. Фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал, что заражение коронавирусом необходимо рассматривать в качестве системного процесса. При этом от отметил, что вирус поражает конкретные "мишени", такие как эритроциты, сосуды, легкие, эпителии кишечника.
Согласно последним данным, за последние сутки в России выявили 7 099 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство зараженных было зафиксировано в Москве – 3 093.
Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.
За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией
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