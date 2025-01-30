SVT: организатор акций с сожжением Корана был убит в Швеции

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В Седертелье в Швеции был обнаружен 38-летний мужчина с огнестрельными ранениями. Речь может идти об организаторе акций с сожжением Корана Салване Момике, сообщает телеканал SVT.

Стокгольмский окружной суд 30 января должен был вынести приговор Момике по статье "Возбуждение ненависти по национальному признаку". Однако оглашение вердикта отложили, поскольку "была подтверждена смерть одного из обвиняемых".

Полиция пока не прокомментировала личность убитого. По данным журналистов, в расследовании участвует служба безопасности, уже задержаны несколько человек. Территория вокруг места преступления оцеплена, ведется обыск участка вокруг многоквартирного дома.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и в 2021 получил трехлетний вид на жительство. Момике вменялись четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.

В январе того же года лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Акция была проведена, по его словам, с целью критики в отношении НАТО, Анкары и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Палудан также показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Ситуация спровоцировала резонансный скандал между Турцией и Швецией.

В ноябре 2024 года Палудан был приговорен в Швеции к четырем месяцам тюремного заключения. По мнению суда, действия и высказывания лидера ультраправой партии "не могут быть оправданы критикой ислама или политической предвыборной работой".