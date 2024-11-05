В Швеции лидер ультраправой партии приговорен к четырем месяцам тюрьмы за сожжение Корана

Фото: 123RF/joseh51

Лидер ультраправой партии Дании "Жесткий курс" Расмус Палудан приговорен в Швеции к четырем месяцам тюремного заключения за сожжение Корана, передает издание SVT Nyheter.

"Расмус Палудан приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за подстрекательство против какой-либо этнической группы. Обвинение касается заявлений, которые он сделал на публичных собраниях, где сжигал Коран в Мальме в апреле и сентябре 2022 года", – говорится в материале его дела.

По мнению суда, действия и высказывания лидера ультраправой партии "не могут быть оправданы критикой ислама или политической предвыборной работой".

В свою очередь, Палудан не признает вину. По его словам, он выражал послание своей партии, а его критика относилась к религии, а не к отдельной этнической группе. Теперь мужчина намерен подать апелляцию.

Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме 21 января 2023 года. Акция была проведена, по его словам, с целью критики в отношении НАТО, Анкары и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Палудан также показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Ситуация спровоцировала резонансный скандал между Турцией и Швецией.