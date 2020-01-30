На борту задержанного в Италии круизного лайнера находятся россияне

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Не менее 67 россиян находятся на круизном лайнере Costa Crociere, который был временно задержан в итальянском порту Чивитавеккьи в связи с подозрением на коронавирус у двоих пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии.

"Россиян насчитывается 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте", – уточняется в сообщении.

Симптомы коронавируса подозревают у супругов из Гонконга. Пассажиров оперативно поместили в санитарный изолятор. У них держится высокая температура и наблюдаются проблемы с дыханием. Остальные пассажиры не могут сойти на берег из-за вынужденного карантина. В Чивитавеккью прибыли врачи, чтобы протестировать заболевших на наличие коронавируса нового типа.

Вспышку новой формы пневмонии впервые зафиксировали в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал коронавирус 2019-nCoV. На данный момент известно, что число жертв болезни выросло до 170 человек, заражено более 7 тысяч человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Данная мера воспринимается как один из шагов по борьбе с распространением коронавируса. С пятницы, 31 января, ограничат движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России.

