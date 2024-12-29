News1: капитан потерпевшего крушение в Южной Корее самолета летал более 6 тыс часов

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Капитан самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее, летал в своей карьере 6 823 часа, в то время как второй пилот – более 1 600 часов. Об этом сообщает агентство News1.

По данным издания, вероятность того, что причиной катастрофы стал человеческий фактор, а именно ошибка пилота, как это часто бывает в подобных случаях, относительно невысока. Оба члена экипажа были гражданами Южной Кореи. Капитану было 45 лет, второму пилоту – 35, утверждает портал.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность шасси, которая возникла после столкновения с птицами, пишут СМИ.

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

Внутри в этот момент находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета. Россиян на борту не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

СМИ уточняли, что были найдены тела всех 179 погибших при авиакатастрофе. Власти республики также подтвердили гибель всех находившихся на борту судна авиакомпании Jeju Air, за исключением двух выживших.

Власти Южной Кореи объявили недельный национальный траур с 29 декабря по 4 января в связи с крушением гражданского самолета в Муане. В рамках семидневного траура планируется организовать совместные траурные залы в аэропорту Муана, провинции Чолла-Намдо, Кванджу, Сеуле и еще 17 регионах для выражения соболезнований.