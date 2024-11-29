В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих на митинге

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Полицейские применили водометы против протестующих в Тбилиси у здания парламента, передает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, до применения водометов МВД предупредило митингующих, что они не должны выходить за рамки закона. Они бросали в полицейских яйца и петарды.

В МВД ранее сообщили, что часть толпы вступила в противостояние с правоохранителями. Также протестующие повредили осветительные фонари и другое оборудование, подожгли электропроводку.

Протесты в Тбилиси и других городах начались после решения правящей партии Грузии заморозить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о членстве в объединении.

При этом власти остаются верными курсу евроинтеграции. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе добавил, что власти примут дипломатические меры, если посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны.