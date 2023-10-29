Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 38

Фото: телеграм-канал Varlamov News (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 38. Еще восемь человек ищут, сообщается в телеграм-канале МЧС страны.

"Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах", – отметило ведомство.

Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По словам Ермаганбета Булекпаева, предварительными причинами аварии на шахте стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

В связи с ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Соболезнования в связи с аварией принес и президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В частности, Токаев поручил правительству страны прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", владеющей шахтой им. Костенко. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана правительственная комиссия.

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