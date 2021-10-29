На месте охоты на лося под Саратовом нашли охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина

Фото: МВД России

На месте разделки туши лося в Саратовской области нашли охотничье оружие и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Главное управление МВД.

По информации Следственного управления СК РФ, найденные на месте происшествия карабин с прицелом ночного видения, треногу и патроны отправят на экспертизу.

В пятницу, 29 октября, стало известно о задержании в Саратовской области депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в осуществлении незаконной охоты. В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело.

Сам парламентарий объяснил, что туша лося оказалась в его машине потому, что он с друзьями хотел доставить погибшее животное в полицию. В убийстве лося Рашкин обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.