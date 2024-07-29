Число пассажиров в ПВР после схода поезда с рельсов под Волгоградом возросло до 416

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Число пассажиров, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) после схода вагонов поезда в Волгоградской области, увеличилось до 416. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации региона.

Оперштаб принимает все меры по возвращению вещей, которые еще находятся в вагонах поезда, и организации движения людей по маршруту.

Как сообщил в эфире радио КП зампредседателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов, все пассажиры застрахованы.

"Сумма страховки составляет до 2 миллионов рублей. Конечно, страховые выплаты будут осуществляться всем сразу", – уточнил он.

По словам Зотова, тем, кто не пострадал и отказался ехать до Адлера, вернут полную стоимость билетов.

Девять вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

В результате пострадали около 140 человек, из которых госпитализировали 55 граждан. Троих пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, доставили на вертолете в Волгоград.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В свою очередь, в АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

