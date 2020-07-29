Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено. Об этом сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.
Ранее движение было приостановлено из-за человека на путях. Поезда не следовали от станции "Котельники" до станции "Текстильщики". В обратном направлении они шли с увеличенным интервалом.
Ранее на станции "Новокузнецкая" обнаружили бесхозный предмет. В связи с этим поезда не останавливались на ней, место нахождения предмета было ограждено. Впоследствии станция заработала в обычном режиме.