Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено. Об этом сообщили в официальном аккаунте подземки в Twitter.

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) July 29, 2020



Ранее движение было приостановлено из-за человека на путях. Поезда не следовали от станции "Котельники" до станции "Текстильщики". В обратном направлении они шли с увеличенным интервалом.

Ранее на станции "Новокузнецкая" обнаружили бесхозный предмет. В связи с этим поезда не останавливались на ней, место нахождения предмета было ограждено. Впоследствии станция заработала в обычном режиме.