СК возбудил дело о массовом заражении детей коронавирусом в лагере в Туве

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После массового заражения коронавирусом детей в оздоровительном лагере "Байлак" в Туве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", – говорится в сообщении.

22 июня к врачу-педиатру обратился воспитанник, который был доставлен в районную больницу, где по результатам медицинского исследования у него выявили коронавирусную инфекцию. 24 июня она также подтвердилась у 68 детей и 9 работников.

"Вместе с тем установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращались 35 детей с различными жалобами – на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач-педиатр не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей и законных представителей, министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора", – сообщили в СК.

Также выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц и выход детей за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о введении запрета на проведение массовых мероприятий в России из-за эпидемиологической ситуации.

По ее словам, запрет касается в том числе политических мероприятий. Отмечается, что в проекте постановления главного государственного санитарного врача, подготовленном Роспотребнадзором, указаны уже не просто рекомендации, а требования по соблюдению всех соответствующих мер.