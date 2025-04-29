Посольство РФ в Иране сообщило о взятии огня под контроль в Бендер-Аббасе

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Огонь взят под контроль в результате работы сотрудников МЧС РФ на тушении пожара в порту Бендер-Аббас. Режим ЧС с национального понижен до регионального. Об этом заявили в посольстве РФ в Иране.

"Можно сказать, что дело идет к финишу. Будем надеяться, что так оно и будет, без неприятных сюрпризов", – говорится в заявлении посольства, опубликованном в телеграм-канале.

Взрыв в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган произошел 26 апреля. По последним данным, погибли 70 человек, еще 1 241 гражданин пострадал. В связи с инцидентом в регионе был объявлен трехдневный траур.

Причиной случившегося стала халатность, в том числе нарушение правил безопасности и неосторожность, заявил глава иранского МВД Ирана Искандар Момени. По его словам, виновные задержаны.

Владимир Путин выразил соболезнования и распорядился направить в Бендер-Аббас несколько бортов МЧС России для оказания помощи. Два самолета уже прилетели в город.