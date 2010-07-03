ЦДМ проверяют после угрозы взрыва

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Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина (ЦДМ) в центре Москвы. Сюда поступило анонимное сообщение с угрозой минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

"Поступил анонимный звонок с угрозой минирования в адрес "Детского мира", – сообщили агентству.

Эвакуация посетителей и персонала пока не началась.

Ранее на этой неделе аноним сообщил в полицию о взрывном устройстве в аэропорту Внуково.

Новая волна ложных сообщений о "минировании" началась в России в январе. Злоумышленники отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва на объектах инфраструктуры, в бизнес-центрах, магазинах и других местах массового скопления людей.