Полиция проверяет сообщение о взрывном устройстве во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Анонимный заявитель сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Внуково. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.
"Поступило анонимное сообщение о взрывчатке. Ведется проверка на предмет угрозы взрыва", – рассказали в полиции. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Позднее стало известно, что подозрительный предмет оказался бумажным свертком. "Его поместили в комнату досмотра, эвакуации не проводилось", – заключили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в среду, 27 марта, около 300 человек были эвакуированы из школы на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Помещения учебного заведения были обследованы кинологами.
Новая волна сообщений о "минировании" началась в России в январе. Злоумышленники отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва на объектах инфраструктуры, в бизнес-центрах и магазинах.
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