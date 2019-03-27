Полиция проверяет сообщение о взрывном устройстве во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Анонимный заявитель сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Внуково. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.

"Поступило анонимное сообщение о взрывчатке. Ведется проверка на предмет угрозы взрыва", – рассказали в полиции. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Позднее стало известно, что подозрительный предмет оказался бумажным свертком. "Его поместили в комнату досмотра, эвакуации не проводилось", – заключили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в среду, 27 марта, около 300 человек были эвакуированы из школы на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Помещения учебного заведения были обследованы кинологами.

Новая волна сообщений о "минировании" началась в России в январе. Злоумышленники отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва на объектах инфраструктуры, в бизнес-центрах и магазинах.