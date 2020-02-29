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Происшествия

08:40 (обновлено 29.02.2020 09:09)

Площадь пожара на овощебазе в Подмосковье превысила 7 тысяч "квадратов"

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал Москва 24

Площадь возгорания на овощной базе в Подмосковье увеличилась до 7,2 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.

Пожар произошел в Нарофоминском городском округе – на 49-м километре Киевского шоссе в деревне Софьино. Ему присвоен второй ранг сложности, сейчас возгорание локализовано. Ранее сообщалось, что огонь охватил пять тысяч квадратных метров.

Тушением занимаются 72 человека и 21 единица техники. Информации о пострадавших не поступало.

Еще один пожар случился в банном комплексе "Варшавские бани". Площадь ЧП составила 50 квадратных метров.

До этого загорелся другой банный комплекс – "Девятый вал". Там отмечала свое 29-летие блогер Екатерина Диденко.

Два человека погибли и несколько пострадали после того, как в бассейн, где они купались, попал сухой лед. По предварительным данным, они получили химические ожоги. Возбуждено уголовное дело.

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