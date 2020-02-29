Пожар в "Варшавских банях" на юге Москвы ликвидирован

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В банном комплексе "Варшавские бани" на юге Москвы произошел пожар, сообщает столичный главк МЧС.

"Пожар произошел в "Варшавских банях" (Варшавское шоссе, дом 34). В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС", – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 07:51 возгорание было локализовано, а в 07:59 – ликвидировано.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось о ЧП в банном комплексе "Девятый вал" на Коломенском проезде. Там свой день рождения отмечала блогер с миллионом подписчиков Екатерина Диденко.

Праздник закончился трагедией: два человека погибли и несколько пострадали в банном клубе после того, как в бассейн, где они купались, попал сухой лед. По предварительным данным, они получили химические ожоги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.