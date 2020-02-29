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Происшествия

08:20

Крупный пожар произошел на складе овощебазы в Подмосковье

происшествия пожар

Фото: ГУ МЧС МО

Крупный пожар произошел на овощных складах в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

"В 06:51 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Наро-Фоминск, деревня Софьино, 49-й километр Киевского шоссе", – сообщили в ведомстве.

Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают 21 единица техники и 72 человека.

По данным источника Агентства "Москва", площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось о пожаре в банном комплексе "Варшавские бани". Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Накануне ЧП произошло в другом банном комплексе – "Девятый вал". Там отмечала свое 29-летие блогер Екатерина Диденко. Праздник закончился трагедией: два человека погибли и несколько пострадали в банном клубе после того, как в бассейн, где они купались, попал сухой лед. По предварительным данным, они получили химические ожоги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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