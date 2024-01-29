Пилотов рухнувшего в Афганистане Falcon 10 лишили права выполнять полеты – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Пилотов самолета Falcon 10, который упал в горах Афганистана, лишили права выполнять полеты, потому что они подделали документы о прохождении подготовки для управления бизнес-джета. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе.

Отмечается, что свидетельства частных пилотов членам экипажа аннулировала Росавиация. Соответствующий приказ якобы подписал начальник северо-западного межрегионального территориального управления ведомства Олег Ширин.

Как передает издание, пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев в сентябре 2023 года предоставили Росавиации подложные документы. В них говорится, что летчики обучились управлять Falcon 10 в США, в авиационном учебном центре Flight Safety International, получив сертификаты в мае 2023 года. На основании этого Росавиация выдала им свидетельства частных пилотов с допуском к управлению Falcon 10.

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский подчеркнул, что программа обучения на Falcon 10 в американском центре не получила одобрения Росавиации, без него Flight Safety International не имел права готовить российских пилотов. Источник издания в Минтрансе рассказал, что по факту пилоты не проходили подготовку на Falcon 10 в учебном центре. Эту же информацию подтвердили "Известиям" и в американском авиационном учебном центре.

Между тем тела погибших в авиакатастрофе двух граждан России доставят на родину вечером 29 января, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Речь идет о супругах Анатолии и Анне Евсюковых.

Их тела отправят рейсом афганской авиакомпании Ariana из Кабула в Москву, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у компании "Атлетик-групп", которой принадлежал разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не было лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки.

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении ее мужа Анатолия из Паттайи. Позже стало известно, что супруги погибли, а еще четыре человека, которые являлись членами экипажа, выжили.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

Четыре россиянина, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву рано утром 26 января. Самолет приземлился в аэропорту Внуково. На борту находились два пилота и два врача, переживших крушение.

Пилот Аркадий Грачев заявил, что причиной падения самолета стали "технические проблемы". Вместе с другими выжившими его вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Он рассказал, что в результате грамотных действий экипажа самолет посадили на пике горы, предотвратив его падение.

Выжившие члены экипажа Falcon 10 ждали помощи в горах почти два дня