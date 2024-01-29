29 января, 07:28Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа", – подчеркивается в сообщении.
До этого силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Также сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области.
Ранее о произошедшем сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, беспилотники были сбиты в небе над Орлом. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях
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