Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа", – подчеркивается в сообщении.

До этого силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Также сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области.

Ранее о произошедшем сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, беспилотники были сбиты в небе над Орлом. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.



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