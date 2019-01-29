Русский музей выставит картину Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Государственный Русский музей готовит выставку Архипа Куинджи, где покажут возвращенную после кражи картину "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе музея.
"Планируется, что в Русском музее будет выставка произведений Архипа Куинджи, среди которых будет выставлена эта работа", – рассказали в пресс-службе. Временную экспозицию решили посвятить видам Крыма в творчестве художника. "Когда эта выставка пройдет, мы пока сказать не можем", – отметили в ГРМ.
После возвращения в Русский музей пейзаж "Ай-Петри. Крым" пройдет дополнительное исследование. По его результатам эксперты определят, какие реставрационные работы нужны картине. Сотрудники ГРМ уже осмотрели полотно в Москве и подтвердили его подлинность.
Ранее Минкультуры сообщило, что картину официально передадут Русскому музею 30 января в столичном главке МВД.
27 января картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" украли с выставки в Третьяковской галерее на глазах у посетителей. На следующее утро полицейским удалось найти произведение искусства и задержать подозреваемого – 31-летнего Дениса Чуприкова.
29 января суд арестовал его до 27 марта. По данным следствия, Чуприков действовал не один, у него были сообщники.
После скандальной кражи все картины на выставках Третьяковки решили оснастить датчиками безопасности.
Украденную картину Куинджи передадут Русскому музею 30 января
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