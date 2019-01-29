Проверку "заминированных" объектов завершили в Омске

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Социальные объекты Омска, которые накануне были эвакуированы после сообщений о минировании, 29 января вернулись к штатной работе. Следов взрывчатки в зданиях не нашли, передает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.

Оперативники, работавшие вместе с сотрудниками ФСБ и Росгвардии, завершили проверку помещений.

28 января анонимные сообщения о минировании поступали на электронные адреса городских учреждений и организаций. Десятки школ и больниц в разных районах Омска и на прилегающих территориях были эвакуированы.

Аналогичные сообщения в понедельник привели к массовой эвакуации в Новосибирской области и Красноярском крае. Обнаружить взрывчатку в этих регионах также не удалось.