Сообщения о минировании зданий в Красноярском крае не подтвердились

Все 45 сообщений о минировании административных зданий Красноярского края оказались ложными. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным краевой антитеррористической комиссии, сотрудники полиции продолжают проверять информацию и следить за безопасностью людей на каждом объекте. Почти все поступившие на электронные адреса письма с иностранных серверов, в которых говорилось об угрозе взрыва, указывали на здания в самом Красноярске. Лишь одно из них касалось постройки в городе Минусинск.
"Установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут", – сказано в сообщении.
Жителей региона призывают строго следовать инструкциям правоохранительных органов на местах.
С похожей ситуацией утром 28 января столкнулись и в Новосибирской области. Там неизвестные сообщили о минировании больниц, школ и других учреждений. В итоге проверка показала, что в зданиях нет взрывчатки.
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