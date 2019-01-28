Сообщения о минировании зданий в Красноярском крае не подтвердились

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все 45 сообщений о минировании административных зданий Красноярского края оказались ложными. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным краевой антитеррористической комиссии, сотрудники полиции продолжают проверять информацию и следить за безопасностью людей на каждом объекте. Почти все поступившие на электронные адреса письма с иностранных серверов, в которых говорилось об угрозе взрыва, указывали на здания в самом Красноярске. Лишь одно из них касалось постройки в городе Минусинск.

"Установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут", – сказано в сообщении.

Жителей региона призывают строго следовать инструкциям правоохранительных органов на местах.

С похожей ситуацией утром 28 января столкнулись и в Новосибирской области. Там неизвестные сообщили о минировании больниц, школ и других учреждений. В итоге проверка показала, что в зданиях нет взрывчатки.