Спецслужбы не нашли взрывчатку в зданиях Новосибирской области

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Обследование больниц, школ и торговых центров в Новосибирской области, начавшееся после массовых сообщений о якобы заложенной в них взрывчатке, не выявило никакой угрозы теракта. По данным регионального правительства и местной антитеррористической комиссии, идут проверки, передает РИА Новости.

Отмечается, что при поступлении звонков о возможном минировании людей всегда выводят из здания. Затем в помещение заходят сотрудники специальных служб и кинологи, которые ищут взрывчатку.

Во время проверок, проведенных утром 28 января, найти бомбу не удалось. Местных жителей просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Ситуацию в регионе взял на контроль председатель антитеррористической комиссии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее стало известно об эвакуации четырех новосибирских больниц и других административных зданий. На местах работают правоохранительные органы.