Отец четверых погибших детей в Тверской области заключен под стражу

Фото: телеграм-канал "СУ СК РФ по Тверской области"

Подозреваемый в убийстве четверых детей в СНТ "Межурка" в Тверской области заключен под стражу, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение вынесено в ходе выездного судебного заседания в медучреждении, куда ранее доставили мужчину, уточнили в ведомстве.

Тела четверых детей нашли в частном доме под Тверью утром 28 декабря. По предварительной информации, их убил отец семейства.

Как писали СМИ, во время преступления мужчина запер свою супругу в другой комнате, что помешало ей спасти малолетних. После попытки самоубийства мужчину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Мать погибших детей рассказала, что ее муж был обычным человеком и ничего не указывало на то, что он может напасть. По словам женщины, у нее шестеро детей, два старших ребенка во время случившегося находились на втором этаже дома.