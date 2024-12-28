Состояние двоих выживших в авиакатастрофе в Казахстане россиян остается тяжелым

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Двое россиян, выживших при крушении самолета в Казахстане, все еще находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

"В федеральных медицинских центрах Минздрава России и больнице департамента здравоохранения Москвы остаются девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе", – сказал он.

Четверо, включая ребенка, находятся в состоянии средней степени тяжести, а трое идут на поправку, их состояние врачи оценили как легкой тяжести.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от казахстанского города Актау, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и высказал уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта.

