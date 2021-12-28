В "Спутнике и погроме" прокомментировали гибель основателя издания

Фото: ТАСС/Андрей Резниченко

Обстоятельства смерти журналиста Егора Просвирнина указывают на то, что это был несчастный случай. Об этом сообщили в издании "Спутник и погром" (заблокировано в России как экстремистское).

Коллеги погибшего отметили, что в квартире журналиста не было обнаружено предсмертных записок.



"Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет", – говорится в сообщении.

При этом было отмечено, что Просвирнин страдал бессонницей, однако о суициде не говорил. Кроме того, квартира мужчины была заперта изнутри. В самом помещении правоохранители не обнаружили следов борьбы или насилия.

"Во время осмотра места происшествия и изъятия техники в квартире присутствовал наш адвокат. Он также не обнаружил следов уголовного преступления. Так что вся конспирология по поводу смерти Егора на данный момент абсолютно безосновательна", – подчеркнули коллеги Просвирнина.

В издании заключили, что журналист не хотел кончать жизнь самоубийством, а произошедшее – трагическая случайность.

Егор Просвирнин скончался 27 декабря, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре. Информацию об этом подтвердил его адвокат Матвей Цзен.

По некоторой информации, перед смертью Просвирнин заперся в своей комнате. Там он разбросал вещи и поломал мебель. На полу были замечены осколки стекла.

