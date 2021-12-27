Выпавшим из окна в центре Москвы оказался основатель издания "Спутник и погром"

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Человеком, который выпал из окна дома в центре Москвы, оказался основатель сайта "Спутник и погром" (заблокирован в России как экстремистский) Егор Просвирнин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Позднее гибель журналиста подтвердил адвокат Матвей Цзен.

"Мне позвонили его родственники и сообщили эту информацию", – цитирует его РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что из окна жилого дома на Тверском бульваре выпал неизвестный мужчина, на котором отсутствовала одежда. В результате падения он погиб.

Для определения обстоятельств гибели Просвирнина будет проведена судмедэкспертиза. В настоящее время на месте работают следователи.

