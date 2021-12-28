Жена основателя "Спутника и погрома" рассказала о конфликте с Просвирниным до трагедии

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Причиной гибели основателя сайта "Спутник и погром" (заблокирован в России как экстремистский) Егора Просвирнина могла стать бытовая ссора. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на показания его жены Марины Урусовой.

По ее словам, последние два дня они употребляли алкоголь. Просвирнин начал вести себя неадекватно. Супруга на помощь позвала мать и свекровь, однако успокоить его не получилось. О смерти Урусова узнала после звонка владельца квартиры.

"Неожиданно для нее супруг начал буянить... Женщины пытались успокоить Просвирнина, но тот выгнал их и закрыл дверь на щеколду изнутри", – отмечает издание, цитируя слова Урусовой.

Егор Просвирнин скончался днем 27 декабря, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре. Информацию об этом подтвердил его адвокат Матвей Цзен.

По некоторой информации, перед смертью Просвирнин заперся в своей комнате. Там он разбросал вещи и поломал мебель. На полу были замечены осколки стекла.

В настоящий момент обстоятельства гибели Просвирнина устанавливаются следователями. Для их выяснения будет проведена судмедэкспертиза.