Жена основателя "Спутника и погрома" рассказала о конфликте с Просвирниным до трагедии

09:11
Фото: ТАСС/Андрей Резниченко
Причиной гибели основателя сайта "Спутник и погром" (заблокирован в России как экстремистский) Егора Просвирнина могла стать бытовая ссора. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на показания его жены Марины Урусовой.
По ее словам, последние два дня они употребляли алкоголь. Просвирнин начал вести себя неадекватно. Супруга на помощь позвала мать и свекровь, однако успокоить его не получилось. О смерти Урусова узнала после звонка владельца квартиры.
"Неожиданно для нее супруг начал буянить... Женщины пытались успокоить Просвирнина, но тот выгнал их и закрыл дверь на щеколду изнутри", – отмечает издание, цитируя слова Урусовой.
Егор Просвирнин скончался днем 27 декабря, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре. Информацию об этом подтвердил его адвокат Матвей Цзен.
По некоторой информации, перед смертью Просвирнин заперся в своей комнате. Там он разбросал вещи и поломал мебель. На полу были замечены осколки стекла.
В настоящий момент обстоятельства гибели Просвирнина устанавливаются следователями. Для их выяснения будет проведена судмедэкспертиза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: