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Происшествия

21:44

Основатель издания "Спутник и погром" перед смертью вел себя неадекватно – СМИ

происшествия

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Основатель сайта "Спутник и погром" (заблокирован в России как экстремистский) Егор Просвирнин перед смертью вел себя неадекватно. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, находился под действием наркотического и алкогольного опьянения. Ему вызывали скорую помощь, чтобы сделать укол", – заявил собеседник агентства.

По некоторой информации, перед смертью Просвирнин заперся в своей комнате. Там он разбросал вещи и поломал мебель. На полу были замечены осколки стекла.

Егор Просвирнин скончался днем 27 декабря, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре. Информацию об этом подтвердил его адвокат Матвей Цзен.

В настоящий момент обстоятельства гибели Просвирнина устанавливаются следователями. Для их выяснения будет проведена судмедэкспертиза.

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