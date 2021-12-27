Выпавший из окна основатель сайта "Спутник и погром" был под действием наркотиков – СМИ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Основатель сайта "Спутник и погром" (заблокирован в России как экстремистский) Егор Просвирнин в момент падения из окна жилого дома в центре Москвы был под действием наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что на четвертом этаже дома на Тверском бульваре Просвирнин с семьей снимал квартиру.
Ранее правоохранительные органы сообщили, что из окна жилого дома в центре Москвы выпал неизвестный мужчина, на котором отсутствовала одежда. В результате падения он скончался.
Позже стало известно, что погибший – Егор Просвирнин. Его смерть подтвердил адвокат.
Для определения обстоятельств гибели Просвирнина будет проведена судмедэкспертиза.