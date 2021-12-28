Друг Просвирнина опроверг информацию о предсмертной записке

Фото: ТАСС/Андрей Резниченко

Погибший основатель журнала "Спутник и погром" (заблокирован в России как экстремистский) Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки, сообщает РИА Новости со ссылкой на его друга и коллегу Святослава Павлова.

По его словам, в некоторых телеграм-каналах распространялась информация о том, что журналист оставил предсмертную записку, однако это фейк.

"Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте", – сказал журналист.

Он также сообщил, что дату похорон погибшего еще не назначили. Сперва его родственникам должны выдать тело.

Столичное управление Следственного комитета начало проверку после гибели основателя сайта "Спутник и погром".

Егор Просвирнин скончался днем 27 декабря, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре. Информацию об этом подтвердил его адвокат Матвей Цзен.

По некоторой информации, перед смертью Просвирнин заперся в своей комнате. Там он разбросал вещи и поломал мебель. На полу были замечены осколки стекла.

Его супруга рассказала, что последние два дня они с мужем употребляли алкоголь, в день трагедии у них произошел бытовой конфликт. По ее словам, Просвирнин начал вести себя неадекватно, поэтому на помощь она позвала мать и свекровь, однако успокоить его не получилось. О смерти Урусова узнала после звонка владельца квартиры.

В настоящий момент обстоятельства гибели Просвирнина устанавливаются следователями. Для их выяснения будет проведена судмедэкспертиза.

В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".