Директор фабрики "Меньшевик" не признает вину в убийстве

28 декабря, 16:44
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов не признает свою вину в убийстве.
Устроивший стрельбу в здании фабрики директор считает, что действовал в целях самообороны, передает ТАСС.
Ранее следователи предъявили Аверьянову обвинение в убийстве. Жертвой стрельбы на предприятии стал охранник. Экс-владелец признался, что стрелял, но смерть человека назвал случайностью.
Инцидент произошел в здании кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке столицы около девяти утра 27 декабря. Директор связался с телеканалом Москва 24 и заявил, что фабрику у него отобрали. Близкий знакомый Аверьянова также подтвердил, что у бизнесмена несколько лет пытались отнять бизнес.
28 декабря Аверьянова нашли на территории склада типографии, расположенного на улице Правды.
Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.
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