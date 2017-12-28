Директор фабрики "Меньшевик" не признает вину в убийстве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов не признает свою вину в убийстве.

Устроивший стрельбу в здании фабрики директор считает, что действовал в целях самообороны, передает ТАСС.

Ранее следователи предъявили Аверьянову обвинение в убийстве. Жертвой стрельбы на предприятии стал охранник. Экс-владелец признался, что стрелял, но смерть человека назвал случайностью.

Инцидент произошел в здании кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке столицы около девяти утра 27 декабря. Директор связался с телеканалом Москва 24 и заявил, что фабрику у него отобрали. Близкий знакомый Аверьянова также подтвердил, что у бизнесмена несколько лет пытались отнять бизнес.

28 декабря Аверьянова нашли на территории склада типографии, расположенного на улице Правды.

Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.